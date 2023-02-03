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Карантин, введенный из-за вспышки африканской чумы свиней, отменили в Ейском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/karantin-vvedennyj-iz-za-vspyshki-afrikanskoj-chumy-svinej-otmenili-v-ejskom-rajone
Карантин, введенный из-за вспышки африканской чумы свиней, отменили в Ейском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вспышка АЧС произошла в декабре 2022 года на территории свиноводческого комплекса «Торговый дом «Ясени» в поселке Степном.

Постановление губернатора о снятии карантина в Ейском районе опубликовали на сайте администрации Краснодарского края.

Очаг заболевания в комплексе ликвидировали, заключение об этом вынесли 30 января. На предприятии в течение 180 дней продолжится запрет на реализацию и вывоз свиней, а также продуктов убоя и их переработки, которые не прошли термическую обработку.

Комплектование поголовьем свиней на территории комплекса рекомендуется начать только через год после отмены карантина, сообщается в постановлении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», карантин на территории ССГЦ ООО «Торговый дом «Ясени» ввели 1 декабря 2022 года. Из карантинной зоны изъяли всех свиней и продукты животноводства. Режим повышенной готовности из-за вспышки АЧС в районе ввели 2 февраля.

Владельцам ЛПХ пообещали компенсировать убытки из-за африканской чумы свиней по среднерыночной цене.

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