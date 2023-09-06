В одном из магазинов Тимашевска нашли субпродукты, зараженные африканской чумой свиней

В субпродуктах, продававшихся в розничном магазине, обнаружили генетический материал вируса АЧС.

По решению владельца торговой точки, зараженную продукцию и всю контактировавшую с ней уничтожили.

В магазине провели полную дезинфекцию, сейчас его на время закрыли, сообщает оперштаб Краснодарского края со ссылкой на региональный департамент ветеринарии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вспышку африканской чумы свиней обнаружили на предприятии «Импульс» в Кущевском районе и ферме бригады 5 АО «Агрокомплекс» в Брюховецком районе. На обоих предприятиях ввели карантин. Из-за вспышки АЧС на фермах уничтожат все поголовье свиней.