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В одном из магазинов Тимашевска нашли субпродукты, зараженные африканской чумой свиней

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-odnom-iz-magazinov-timashevska-nashli-subprodukty-zarazhennye-afrikanskoj-chumoj-svinej
В одном из магазинов Тимашевска нашли субпродукты, зараженные африканской чумой свиней
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В субпродуктах, продававшихся в розничном магазине, обнаружили генетический материал вируса АЧС.

По решению владельца торговой точки, зараженную продукцию и всю контактировавшую с ней уничтожили.

В магазине провели полную дезинфекцию, сейчас его на время закрыли, сообщает оперштаб Краснодарского края со ссылкой на региональный департамент ветеринарии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вспышку африканской чумы свиней обнаружили на предприятии «Импульс» в Кущевском районе и ферме бригады 5 АО «Агрокомплекс» в Брюховецком районе. На обоих предприятиях ввели карантин. Из-за вспышки АЧС на фермах уничтожат все поголовье свиней.

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