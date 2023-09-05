На Кубани уничтожат поголовье на фермах, где выявили вспышки африканской чумы свиней

Вспышки АЧС выявили на фермах «Импульс» в хуторе Большая Лопатина в Кущевском районе и бригады 5 АО «Агрокомплекс» в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района.

По данным департамента ветеринарии Краснодарского края, поголовье свиней уничтожат. Вокруг ферм установили границы угрожаемой зоны. В Кущевском районе — в радиусе 7 км от очага с зоной наблюдения в 10 км. В Брюховецком районе — 5 км, наблюдение будут вести в радиусе 10 км.

В Кущевском районе установили 6 карантинных постов, оборудованных дезинфекционными барьерами. На постах задействованы 18 сотрудников полиции и местной администрации. Досмотрели 228 единиц транспорта, нарушений ветеринарного законодательства не выявили. Ветеринары обследовали 241 двор.

В Брюховецком районе выставили 5 контрольно-пропускных постов. Специалисты уже проверили 319 дворов. Работа продолжается, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вспышку африканской чумы свиней обнаружили на предприятии «Импульс» в Кущевском районе. В связи с выявленным заболеванием ввели соответствующие запреты на оборот животных и продукции, а также другие ограничительные меры.