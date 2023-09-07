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В Краснодарском крае зафиксировали новый очаг африканской чумы свиней

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zafiksirovali-novyj-ochag-afrikanskoj-chumy-svinej
В Краснодарском крае зафиксировали новый очаг африканской чумы свиней
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным департамент ветеринарии Краснодарского края, в регионе зарегистрировано уже три очага АЧС.

Новый очаг выявили на территории свинотоварной фермы ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское» в Крыловском районе.

Вспышки заболевания ранее локализовали в Кущевском и Брюховецком районах. Больных животных выявили на свинотоварных фермах «Импульс» хутора Большая Лопатина Кущевского района и бригады 5 АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева станицы Новоджерелиевской Брюховецкого района, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вспышку африканской чумы свиней обнаружили в Кущевском и в Брюховецком районах. На обоих предприятиях ввели карантин. Из-за вспышки АЧС на фермах уничтожат все поголовье свиней. Позже стало известно, что в субпродуктах, продававшихся в розничном магазине, обнаружили генетический материал вируса АЧС.

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