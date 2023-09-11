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Новый очаг АЧС выявили еще в одном хозяйстве в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-ochag-achs-vyyavili-eshhe-v-odnom-hozyajstve-v-krasnodarskom-krae
Новый очаг АЧС выявили еще в одном хозяйстве в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным департамент ветеринарии Краснодарского края, в регионе зарегистрировано уже четыре очага африканской чумы свиней.

Новый очаг выявили на территории свиноводческого комплекса «Делимит АО «Кубанский бекон» в Калининском районе.

На предприятии ввели карантин. Угрожаемая зона — 10 км. В зоне наблюдения проведут мониторинг ЛПХ на наличие свинопоголовья. Кроме того, организовали работу шести круглосуточных КПП с дезинфицирующими барьерами. На месте работают 14 специалистов госветслужбы региона и 4 единицы техники.

На территории Кущевского района свиные субпродукты с генетическим материалом вируса и всю находившуюся в контакте продукцию уничтожат по решению собственника — почти 78 тонн.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружили в пробах свиноводческой продукции и сырья, которое хранилось в холодильной камере на улице Уральской, 95.

Ранее вспышку африканской чумы свиней обнаружили в Кущевском и в Брюховецком районах. На обоих предприятиях ввели карантин. Из-за вспышки АЧС на фермах уничтожат все поголовье свиней. В одном из магазинов Тимашевска нашли субпродукты, зараженные африканской чумой свиней. На территории свинотоварной фермы ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское» в Крыловском районе выявили третий очаг АЧС.

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