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На крупной оптовой базе Краснодара обнаружили мясо с вирусом АЧС

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krupnoj-optovoj-baze-krasnodara-obnaruzhili-myaso-s-virusom-achs
На крупной оптовой базе Краснодара обнаружили мясо с вирусом АЧС
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным департамента ветеринарии Краснодарского края, ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружили в пробах свиноводческой продукции и сырья, которое хранилось в холодильной камере на улице Уральской, 95.

По данным ведомства, продукция была произведена в ООО «ТД Кущевский» в станице Кущевской. Наличие вируса подтвердили исследования, проведенные в ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

Мясо уничтожат в соответствии с ветеринарными правилами, в магазине проведут дезинфекцию, говорится в документе на сайте департамента ветеринарии Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вспышку африканской чумы свиней обнаружили в Кущевском и в Брюховецком районах. На обоих предприятиях ввели карантин. Из-за вспышки АЧС на фермах уничтожат все поголовье свиней. В одном из магазинов Тимашевска нашли субпродукты, зараженные африканской чумой свиней. На территории свинотоварной фермы ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское» в Крыловском районе выявили третий очаг АЧС.

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