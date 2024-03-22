В Краснодаре отменили все массовые мероприятия после теракта в Подмосковье

Об этом вечером 22 марта сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

«Сейчас вся надежда на спасателей, которые борются за жизни тех, кто еще остался в здании. Для безопасности отменяем все массовые мероприятия. Берегите себя и своих близких. Будьте бдительны», — написал Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельба в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Поступали сообщения о погибших и пострадавших в результате теракта. На место ЧП направили более 50 бригад скорой помощи. Спасателям МЧС удалось вывести из подвала здания около 100 человек.

По данным источника в оперативных службах, нападение на концертный зал совершила группа до 5 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. В ЦОС ФСБ заявили, что по предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших по время нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл».