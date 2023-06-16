Ущерб природе от крушения судна Seamark под Новороссийском составил 746 млн рублей

Такую сумму озвучила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе ПМЭФ-2023.

Кораблекрушение судна Seamark произошло 21 февраля. Радионова назвала ущерб от разлива нефтепродуктов катастрофическим. По ее словам, в результате крушения судна загрязнение в том районе в 260 раз превысило норму.

«Нефтепродукты были собраны с водной глади. Это дорогостоящее, серьезное мероприятие, привлекали спасательные службы, использовали боновые ограждения, чистили акваторию. Работа осложнялась погодными условиями и активностью места», — рассказала Радионова.

По оценкам Росприроднадзора, ущерб, нанесенный природе, превысил 700 млн рублей.

«Но поскольку и судно, и судовладелец — иностранцы, мы привлекли к переговорам Минтранс. Просим оказать помощь по взысканию этих денег. Любой нарушитель должен быть привлечен к ответственности и заплатить за ущерб. Стоимость, по оценке Росприроднадзора, составила около 746 млн рублей», — цитирует Радионову газета «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз Seamark потерпел крушение на удалении 1-1,5 миль от берега. На борту находились 11 членов экипажа. При крушении судна погиб второй помощник капитана. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело. В мэрии Геленджика 21 февраля заявили, что угрозы окружающей среде нет. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура взяла под контроль соблюдение требований природоохранного законодательства на месте крушения судна Seaмark, чтобы не допустить разлива дизтоплива в акватории моря. На месте крушения сухогруза 22 февраля обнаружили разрозненные пятна нефтепродуктов. В конце февраля пострадавших при крушении сухогруза Seamark моряков выписали из больницы.