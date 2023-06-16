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Ущерб природе от крушения судна Seamark под Новороссийском составил 746 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ushherb-prirode-ot-krusheniya-sudna-seamark-pod-novorossijskom-sostavil-746-mln-rublej
Ущерб природе от крушения судна Seamark под Новороссийском составил 746 млн рублей
Ущерб природе от крушения судна Seamark под Новороссийском составил 746 млн рублей

Такую сумму озвучила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе ПМЭФ-2023.

Кораблекрушение судна Seamark произошло 21 февраля. Радионова назвала ущерб от разлива нефтепродуктов катастрофическим. По ее словам, в результате крушения судна загрязнение в том районе в 260 раз превысило норму.

«Нефтепродукты были собраны с водной глади. Это дорогостоящее, серьезное мероприятие, привлекали спасательные службы, использовали боновые ограждения, чистили акваторию. Работа осложнялась погодными условиями и активностью места», — рассказала Радионова.

По оценкам Росприроднадзора, ущерб, нанесенный природе, превысил 700 млн рублей.

«Но поскольку и судно, и судовладелец — иностранцы, мы привлекли к переговорам Минтранс. Просим оказать помощь по взысканию этих денег. Любой нарушитель должен быть привлечен к ответственности и заплатить за ущерб. Стоимость, по оценке Росприроднадзора, составила около 746 млн рублей», — цитирует Радионову газета «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз Seamark потерпел крушение на удалении 1-1,5 миль от берега. На борту находились 11 членов экипажа. При крушении судна погиб второй помощник капитана. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело. В мэрии Геленджика 21 февраля заявили, что угрозы окружающей среде нет. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура взяла под контроль соблюдение требований природоохранного законодательства на месте крушения судна Seaмark, чтобы не допустить разлива дизтоплива в акватории моря. На месте крушения сухогруза 22 февраля обнаружили разрозненные пятна нефтепродуктов. В конце февраля пострадавших при крушении сухогруза Seamark моряков выписали из больницы.

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