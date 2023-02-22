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На месте затопления сухогруза у берегов Новороссийска нефтяную пленку обрабатывают сорбентом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-meste-zatopleniya-suhogruza-u-beregov-novorossijska-neftyanuyu-plenku-obrabatyvayut-sorbentom
На месте затопления сухогруза у берегов Новороссийска нефтяную пленку обрабатывают сорбентом
Фото t.me/gelendgik

На месте крушения сухогруза Seamark в районе Кабардинки 22 февраля обнаружили разрозненные пятна нефтепродуктов.

По данным Росморречфлота, около 6:30 для мониторинга обстановки на месте затопления судна из Новороссийска вышел спасательный буксир «Меркурий» Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы. С буксира специалисты осмотрели акваторию и обнаружили на поверхности воды разрозненные радужные пятна. Буксир приступил к обработке нефтяной пленки биосорбентом.

Площадь радужных пятен определить невозможно, также из-за сильного шторма не удастся выставить боновые заграждения.

На борту затонувшего судна было около 7 т дизтоплива. Специалисты Морспасслужбы заметили легкую пленку нефтепродуктов площадью 100 м на 60 м. Ее разбивало волнами и относило в сторону берега, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе Новороссийска из-за шторма в море на две части переломился сухогруз. На борту Seamark находились 11 человек, все граждане РФ. В ходе спасательной операции обнаружили всех членов экипажа. При крушении сухогруза погиб второй помощник капитана. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело.

В мэрии Геленджика 21 февраля заявили о том, что угрозы окружающей среде нет. Сухогруз перевозил 3 т кальцита — мела. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура взяла под контроль соблюдение требований природоохранного законодательства на месте крушения судна Seaмark, чтобы не допустить разлива дизтоплива в акватории моря.

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