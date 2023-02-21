Угрозы окружающей среде после крушения сухогруза под Новороссийском нет — эксперты

На борту судна находились 3 т кальцита — мела. По предварительным данным специалистов, угроза окружающей среде из-за крушения судна отсутствует.

Об этом сообщили в мэрии Геленджика. Для помощи на место ЧП из города-курорта выехали две скорые, дежурные группы полиции, ДПС, МЧС.

«В настоящее время семь пострадавших идут на корабле в сторону села Алексино. Второй корабль с тремя спасенными и телом погибшего направляется в порт Новороссийска», — сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе Новороссийска из-за шторма в море на две части переломился сухогруз. В Черном море сильный шторм, высота волн в районе Новороссийска достигает 3 м, порывы ветра в районе проведения спасательной операции — 25 м/с.

При крушении сухогруза погиб моряк. По факту крушения сухогруза Seamark в Черном море проводят доследственную проверку. Следователи выехали на место крушения судна для установления причин и всех обстоятельств происшествия.