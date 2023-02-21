При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк

Сухогруз Seamark из-за сильного шторма в Черном море днем 21 февраля переломился на якорной стоянке между Новороссийском и Кабардинкой и постепенно ушел под воду.

На борту судна находилось около 3 тыс. т. мраморной крошки. Сухогруз разломился на две части и затонул.

На борту Seamark находились 11 человек, все они граждане РФ. Моряки оказались в воде. В спасательной операции участвовали три судна Морспасслужбы и два привлеченных.

В результате происшествия один из членов экипажа Seamark погиб. Его тело извлекли из воды на судно «Механик Лепилин», сообщает пресс-служба Росморречфлота.

По данным МЧС России еще один член экипажа находится в тяжелом состоянии. Жизни и здоровью остальных моряков ничего угрожает. Их подняли на спасательные суда.

«В настоящее время, семь пострадавших идут на корабле в сторону села Алексино. Второй корабль с тремя спасенными и телом погибшего идет в порт Новороссийска. По предварительным данным специалистов угроза экологической составляющей отсутствует», — сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

По факту крушения сухогруза Seamark в Черном море проводят доследственную проверку. Следователи выехали на место крушения судна для установления причин и всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба ЗМСУТ СК РФ.

«Организована проверка по факту затопления судна в акватории морского порта Новороссийск. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков, спасенных при крушении сухогруза членов экипажа госпитализируют в больницу в Новороссийске.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Черном море 21 февраля поднялся сильный шторм, высота волн в районе Новороссийска достигает 3 м, порывы ветра в районе проведения спасательной операции достигают 25 м/с.