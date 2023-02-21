В районе Новороссийска в море на две части переломился сухогруз

По предварительным данным Росморречфлота, сухогруз Seamark под флагом Коморских островов 21 февраля переломился на якорной стоянке во время шторма.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло на удалении 1-1,5 миль от берега. Сухогруз перевозил 3,5 тыс. т мраморной крошки. Известно, что экипаж судна состоит из 11 моряков. Их судьба уточняется.

«Сейчас они находятся в воде, в большей части, это россияне. К месту уже подошло первое аварийно-спасательное судно «Механик Лепилин», также подходит спасательное судно «Меркурий». С «Лепилина» доложили, что видят трех моряков в лодке и одного в воде, все они в гидрокостюмах. Идет спасательная операция», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.

В Черном море сейчас сильный шторм, высота волн в районе Новороссийска достигает 3 м, порывы ветра в районе проведения спасательной операции достигают 25 м/с.

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