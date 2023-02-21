В районе Новороссийска в море на две части переломился сухогруз
По предварительным данным Росморречфлота, сухогруз Seamark под флагом Коморских островов 21 февраля переломился на якорной стоянке во время шторма.
В ведомстве уточнили, что ЧП произошло на удалении 1-1,5 миль от берега. Сухогруз перевозил 3,5 тыс. т мраморной крошки. Известно, что экипаж судна состоит из 11 моряков. Их судьба уточняется.
«Сейчас они находятся в воде, в большей части, это россияне. К месту уже подошло первое аварийно-спасательное судно «Механик Лепилин», также подходит спасательное судно «Меркурий». С «Лепилина» доложили, что видят трех моряков в лодке и одного в воде, все они в гидрокостюмах. Идет спасательная операция», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.
В Черном море сейчас сильный шторм, высота волн в районе Новороссийска достигает 3 м, порывы ветра в районе проведения спасательной операции достигают 25 м/с.
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При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк.
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