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Появилось видео спасения команды сухогруза, потерпевшего крушение в море под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poyavilos-video-spaseniya-komandy-suhogruza-poterpevshego-krushenie-v-more-pod-novorossijskom
Фото t.me/mchs_kuban

Сухогруз Seamark под флагом Коморских островов переломился на якорной стоянке во время шторма 21 февраля.

Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю опубликовала видео спасения команды сухогруза. Пострадавших доставили на берег в Новороссийск на спасательных судах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе Новороссийска из-за шторма в море на две части переломился сухогруз. Высота волн в месте спасательной операции достигает 3 м, порывы ветра — 25 м/с. При крушении сухогруза погиб моряк. По факту происшествия проводят доследственную проверку.

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