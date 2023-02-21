Появилось видео спасения команды сухогруза, потерпевшего крушение в море под Новороссийском
Происшествия
21.02.2023 18:36
Сухогруз Seamark под флагом Коморских островов переломился на якорной стоянке во время шторма 21 февраля.
Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю опубликовала видео спасения команды сухогруза. Пострадавших доставили на берег в Новороссийск на спасательных судах.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе Новороссийска из-за шторма в море на две части переломился сухогруз. Высота волн в месте спасательной операции достигает 3 м, порывы ветра — 25 м/с. При крушении сухогруза погиб моряк. По факту происшествия проводят доследственную проверку.
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