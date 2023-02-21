По факту крушения сухогруза под Новороссийском возбудили уголовное дело

Сухогруз Seamark днем 21 февраля из-за сильного шторма в Черном море переломился на якорной стоянке в районе Кабардинки и ушел под воду.

Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации морского транспорта. Во ходе спасательной операции обнаружили всех членов экипажа. Погиб второй помощник капитана 2000 года рождения.

«Следователями после оказания первой медицинской помощи потерпевшим будет проводиться допрос команды судна. Назначены судебные экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств причин и условий произошедшего», — сообщили в пресс-службе ЗМСУТ СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на борту Seamark находились 11 человек, все граждане РФ. Моряки оказались в воде. В спасательной операции участвовали три судна Морспасслужбы и два привлеченных.

Тело погибшего извлекли из воды на судно «Механик Лепилин». Еще один член экипажа находится в тяжелом состоянии. Жизни и здоровью остальных моряков ничего угрожает. Их подняли на спасательные суда.