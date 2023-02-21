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В Туапсе объявили штормовое предупреждение о сильном тягуне в море

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-o-silnom-tyagune-v-more
В Туапсе объявили штормовое предупреждение о сильном тягуне в море
Фото пресс-службы администрации Сочи

Штормовое предупреждение объявило МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным метеорологов, в морпорту Туапсе 21 февраля с 17:00 до 21:00, а также до конца суток 21 февраля и ночью 22 февраля ожидается сильный тягун. В открытой части порта с юго-западной стороны ожидается зыбь — легкое колебание поверхности моря. Высота волн будет достигать 4-4,5 м.

В районе Феодосия — Анапа и на юге Керченского пролива днем 21 февраля сохранится юго-западный ветер с порывами до 23-28 м/с. Высота волн в этом районе — 3-4м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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