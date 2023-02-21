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В Шепсинском поселении Туапсинского района ввели локальный режим ЧС

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-shepsinskom-poselenii-tuapsinskogo-rajona-vveli-lokalnyj-rezhim-chs
В Шепсинском поселении Туапсинского района ввели локальный режим ЧС
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Туапсинского района в Шепсинском поселении введен локальный режим ЧС.

Из-за сильных дождей на федеральной трассе Джубга — Сочи возле села Дедеркой в границах поселения было разрушено дорожное полотно, а также сошел оползень на дорогу местного значения, ведущую к поселку пансионата «Южный». Из-за оползня разрушена обочина дороги на 70 км трассы на участке протяженностью 50 м. На месте обвала провели работы по отведению грунтовых вод, дежурят сотрудники дорожных служб и полиции. Введено реверсивное движение, большегрузам проезд временно запрещен.

С федеральной трассы грунт спустился на территорию частного дома в переулке Совхозном в Дедеркое. Жилой дом не пострадал, инженерные сети не нарушены.

На дороге к поселку пансионата «Южный» транспорт движется по одной полосе. Оползень сошел на два ее участка, длина одного 32 м, второго — 40 м. В расчистке полотна задействованы трактор и КамАЗ. Ведется мониторинг, дорожные службы готовятся к восстановительным работам, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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