В Сочи оползень повредил крупный водовод в Лазаревском районе

Подвижка грунта произошла 20 февраля в поселке Лоо. Аварийные бригады водоканала уже прибыли на место происшествия.

Установили, что в результате обильных осадков районе СМП 603 произошла подвижка грунта. Из-за чего на участке магистрального водовода произошел прорыв на водоводе 700 мм.

Для устранения повреждения перекроют значительную часть трубопроводов от централизованного водоснабжения и опустошат систему. Перебои с питьевой водой могут испытывать жители поселков Якорная Щель, Беранда, Вардане, Детляжка, Верхнее Буу, Нижняя Хобза, Уч-Дере, Лоо, Дагомыс, Сергей-Поле, Волковка, а также жители микрорайонов Шаумяновка, Лазурный берег, по улицам 72 и 73 км, Ландышевая.

Аварию планируют ликвидировать к середине дня 21 февраля. Восстановить водоснабжение планируется к утру 22 февраля, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

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