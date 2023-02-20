В Сочи оползень повредил крупный водовод в Лазаревском районе
Подвижка грунта произошла 20 февраля в поселке Лоо. Аварийные бригады водоканала уже прибыли на место происшествия.
Установили, что в результате обильных осадков районе СМП 603 произошла подвижка грунта. Из-за чего на участке магистрального водовода произошел прорыв на водоводе 700 мм.
Для устранения повреждения перекроют значительную часть трубопроводов от централизованного водоснабжения и опустошат систему. Перебои с питьевой водой могут испытывать жители поселков Якорная Щель, Беранда, Вардане, Детляжка, Верхнее Буу, Нижняя Хобза, Уч-Дере, Лоо, Дагомыс, Сергей-Поле, Волковка, а также жители микрорайонов Шаумяновка, Лазурный берег, по улицам 72 и 73 км, Ландышевая.
Аварию планируют ликвидировать к середине дня 21 февраля. Восстановить водоснабжение планируется к утру 22 февраля, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».
Читайте также: сошедшая в Сочи лавина повредила два водовода, обеспечивающих водой Олимпийскую деревню.
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Не смог вернуться по следам на снегу: приезжий из Якутии заблудился в лесу Сочи
- Мужчина получил 12 лет колонии за убийство двоих знакомых доской в Краснодаре
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину