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Сошедшая в Сочи лавина повредила два водовода, обеспечивающих водой Олимпийскую деревню

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/soshedshaya-v-sochi-lavina-povredila-dva-vodovoda-obespechivayushhih-vodoj-olimpijskuyu-derevnyu
Сошедшая в Сочи лавина повредила два водовода, обеспечивающих водой Олимпийскую деревню
Сошедшая в Сочи лавина повредила два водовода, обеспечивающих водой Олимпийскую деревню

Речь идет о лавине, которая сошла 20 февраля в районе санно-бобслейной трассы в поселке Красная Поляна.

Тонны сошедшей снежной массы повредили два магистральных водовода, которые питают Олимпийскую деревню. Перебои с водоснабжением могут наблюдаться у жителей улиц Медовея, Пихтовая аллея, Пасека, Урочище Ржаная Поляна, Сулимовка, Олимпийская и Альпийское шоссе.

Специалисты Сочинского водоканала готовятся к работам по ликвидации последствий повреждения. На место доставляют все необходимые материалы и технику. К ликвидации последствий ЧП специалисты приступят сразу же, как только погода стабилизируется.

Для определения ущерба и ликвидации последствий создан оперативный штаб на базе водоканала. Ситуация находится под круглосуточным контролем.

Для обеспечения населения питьевой водой организуют подвоз по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Сочи» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лавина сошла днем 20 февраля в поселке Эстосадок. Она задела снежную пушку и оградительную сетку. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники горнолыжного курорта самостоятельно справляются с последствиями схода лавины. С 18:00 20 февраля до 18:00 22 февраля в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1 тыс. м ожидается сход лавин.

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