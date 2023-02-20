Дождь, ураганный ветер, подъем воды в реках и сход лавин ожидаются до 22 февраля в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, с 20 по 22 февраля на территории Кубани ожидаются дождь с грозой и мокрым снегом, а также ветер скоростью до 20-25 м/с.

Местами в регионе будет идти очень сильный снег. Ожидается гололед и налипание мокрого снега на деревьях и проводах. В Геленджике, Горячем Ключе, Мостовском, Туапсинском, Белореченском, Апшеронском, Абинском и Северском районах ожидается подъем уровней воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок.

В связи с непогодой в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей региона призвали в эти дни быть внимательнее и соблюдать необходимые меры безопасности.

Кроме того, по данным синоптиков, с 18:00 20 февраля до 18:00 22 февраля в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1 тыс. м будет лавиноопасно.

Спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду и снегопад. Находясь в горной местности, необходимо следить за изменением погоды. Нужно избегать мест возможного схода лавин. Чаще всего снежные массы сходят со склонов крутизной более 30 °. На склонах крутизной более 45 ° лавины сходят практически при каждом снегопаде. Также после снегопада следует избегать лощины.

При сходе лавин необходимо бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути, укрыться за стволом дерева или под скалой.

При попадании под снежную массу нужно делать широкие движения, как при плавании. Необходимо расчистить воздушный карман руками и ногами до того, как снег успеет слежаться. В этот момент не рекомендуется кричать, чтобы сберечь воздух. Затем нужно подтянуть колени к животу, прикрыть рот руками, сгруппироваться и постараться расширить в снегу пространство перед лицом.

При возникновении ЧС нужно звонить по телефонам: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Горы выше 1 тыс. м на Кубани находятся в Сочи, Туапсинском, Апшеронском и Мостовском районах, а в Адыгее в Майкопском районе.

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