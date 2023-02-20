В Туапсинском районе поднялся уровень воды в реке Дефань

Обстановка с погодой в муниципалитете остается неблагоприятной, 20 февраля продолжает действовать штормовое предупреждение.

За последние сутки в горных реках Туапсинского района вода поднималась, но не выходила из берегов. Сейчас уровень воды поднимается в реке Дефань. Ситуацию с водой в горных реках в населенных пунктах мониторят с помощью визуальных постов и автоматических гидрологических комплексов.

До 22 февраля в Туапсинском районе ожидаются сильные дожди, сильный ветер, снег и подъем уровней воды в горных реках. На помощь местным спасателям из Краснодара прибыл аэромобильный отряд МЧС в составе 13 единиц техники и 46 человек, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уровень воды в реках Туапсинского района 19 февраля поднялся до опасных отметок. В Лермонтово ливень размыл внутрипоселковые дороги. В Ольгинке из-за разлива реки Кабак подмыло опору моста в 3-м микрорайоне. Движение по переправе было ограничено. Водители могут использовать альтернативный аварийный проезд по грунтовой дороге.