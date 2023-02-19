Уровень воды в реках Туапсинского района поднялся до опасных отметок
В Туапсинском районе до 20 февраля действует экстренное предупреждение. К утру 19 февраля дождь не прекратился.
По данным ситуационного центра района, несмотря на опасный уровень реки из берегов не выходили. За сутки в Туапсинском районе выпал 91 мм осадков — это самый большой показатель по Краснодарскому краю.
По состоянию на 11:00 повышен уровень рек Туапсе и Паук, превышения опасных отметок не зафиксировано, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.
В Туапсе затопило цокольный этаж здания на улице Фрунзе. На месте работает два стационарных насоса, мотопомпа «Кубань-СПАС» и автоцистерна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В Лермонтово ливень размыл внутрипоселковые дороги, на местах подтоплений работает спецтехника.
«Главное — люди не пострадали. Досталось в основном грунтовым дорогам на горных улицах, по которым стекала вода», — цитирует главу Тенгинского сельского поселения Артура Чамяна газета «Туапсинские вести».
Жителей и гостей Туапсинского района призывают соблюдать меры безопасности и ограничить походы в зоны возможных подтоплений.
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