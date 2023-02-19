В Горячем Ключе после ночного дождя реки Псекупс, Кавярзе и Чепси грозят выйти из берегов

Ночью 19 февраля в Горячем Ключе на реках Псекупс и Кавярзе сработали датчики опасного подъема воды.

В 20:40 18 февраля уровень воды в Псекупсе был 102 см, а уже утром в 7:20 датчики зафиксировали 370 см. Возле рек, вызывающих опасения, выставили стационарные посты, работают мобильные оперативные группы.

Еще вечером жителей поселка Мирного, станицы Пятигорской и села Фанагорийского предупредили об опасности. В школе № 11 развернули пункт временного размещения на 50 мест. При необходимости для эвакуации жителей приедут автобусы.

Сейчас наиболее сложная ситуация из-за подтопления складывается в районе улиц Пономаренко и Объездной в Горячем Ключе, сообщил глава города Сергей Белопольский в Telegram.

Из-за снеготаяния и разлива Псекупса в селе Безымянном подтопило семь придомовых территорий, из них вода зашла в три дома. На месте работают 15 спасателей и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Телефон ЕДДС для помощи жителям Горячего Ключа: 8(86159)3-60-08.

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