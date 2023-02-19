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В Лазаревском районе Сочи за ночь выпало более 60 мм осадков

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-lazarevskom-rajone-sochi-za-noch-vypalo-bolee-60-mm-osadkov
В Лазаревском районе Сочи за ночь выпало более 60 мм осадков
Фото пресс-службы администрации Сочи

С вечера 18 февраля в Сочи наблюдаются сильные осадки. На побережье идет дождь, в горном кластере — снегопад.

За ночь в Лазаревском районе выпало более 60 мм осадков, в Центральном — до 30 мм. При этом уровень воды в реках не доходил до опасных отметок.

В предгорьях Красной Поляны выпало более 15 мм снега, в горах — около 25 см.

Общественный транспорт в Сочи ходит в обычном режиме. За сутки в курортном городе задействовали 179 спецмашин, израсходовали 557 т песко-соляной смеси.

В Сочи действует штормовое предупреждение. В течение дня 19 и 20 февраля ожидаются дожди и снегопад, ветер будет достигать 22 м/с. В горах выше 500 м есть риск схода лавин, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на горнолыжном курорте «Красная поляна» закрыли все трассы из-за лавиноопасности.

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