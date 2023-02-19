На горнолыжном курорте «Красная поляна» закрыли все трассы из-за лавиноопасности
Общество
19.02.2023 09:57
Для безопасности отдыхающих курорт «Красная поляна» утром 19 февраля закрыл все трассы для катания.
Доступ на трассы ограничили в связи с усилением снега и повышенной опасностью схода лавин, сообщает пресс-служба курорта.
На курорте «Роза Хутор» открыли катание только от отметки 1 тыс. 350 м. Курорт «Газпром» открыл несколько трасс с предупреждением о возможном закрытии из-за лавиноопасности.
Актуальную информацию о работе трасс можно узнать в Telegram-каналах горнолыжных курортов.
В течение суток 19 и 20 февраля в средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снег, есть риск схода лавин.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный снегопад, ветер, дождь и грозы ожидаются в Краснодарском крае в выходные.
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