На горнолыжном курорте «Красная поляна» закрыли все трассы из-за лавиноопасности

Для безопасности отдыхающих курорт «Красная поляна» утром 19 февраля закрыл все трассы для катания.

Доступ на трассы ограничили в связи с усилением снега и повышенной опасностью схода лавин, сообщает пресс-служба курорта.

На курорте «Роза Хутор» открыли катание только от отметки 1 тыс. 350 м. Курорт «Газпром» открыл несколько трасс с предупреждением о возможном закрытии из-за лавиноопасности.

Актуальную информацию о работе трасс можно узнать в Telegram-каналах горнолыжных курортов.

В течение суток 19 и 20 февраля в средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снег, есть риск схода лавин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный снегопад, ветер, дождь и грозы ожидаются в Краснодарском крае в выходные.