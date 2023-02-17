Сильный снегопад, ветер и грозы ожидаются в Краснодарском крае в выходные 18 и 19 февраля

На Кубани 18-19 февраля погодные условия будут находиться под влиянием серии циклонических вихрей.

В Краснодарском крае ожидается плотная облачность, дождь, мокрый снег и снег. При этом температура даже в ночные часы поднимется выше 0 °С на большей части края, кроме горных районов.

Ветер на выходных ожидается юго-западный и западный 6–11 м/с, порывами до 15–20 м/с.

В субботу, 18 февраля ночью температура ожидается +2…-3 °С, в юго-восточных предгорных районах до -7 °С. В южной части края ночью столбики термометров поднимутся до +10 °С, в горах же ночью -5…-10 °С, днем -2…-7 °С. На Черноморском побережье воздух ночью прогреется до +3…8 °С, днем до +8…13 °С.

В воскресенье, 19 февраля ночью на территории края температура 0…+5 °С, днем +3…8 °С. На Азовском побережье столбики термометров поднимутся до 0…+5 °С, на юге края до +11 °С. В горах ночью мороз -4…-9 °С, днем ожидается 0…-5 °С. На Черноморском побережье потеплеет до +3…8 °С, днем до +8…13 °С.

В Краснодаре 18 февраля температура воздуха поднимется, ожидаются дожди, вечером и ночью с мокрым снегом. Ветер будет дуть юго-западный 6–11 м/с, порывы 15–18 м/с. Ночью температура воздуха 0…+2, днем потеплеет до +6…8 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о сильных снегопадах.