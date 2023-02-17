В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о сильных снегопадах

В ближайшие трое суток в Краснодарском крае ожидается ухудшение погоды.

По данным Краснодарского гидрометцентра, 17 февраля с 11:00-13:00 часов и до конца суток 17 февраля, а также 18 и 19 февраля, ночью и утром 20 февраля местами в крае ожидаются сильный дождь со снегом и мокрым снегом в сочетании с грозой и градом. Ветер в отдельных районах усилится до 25 м/с. Местами на Кубани ожидается очень сильный снег и сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

На притоках реки Кубань в Горячем Ключе, Северском, Абинском, Апшеронском, Мостовском районах, в Адыгее и на Черноморском побережье в Туапсинском районе ожидается подъем уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщает Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Telegram.

Жителей и гостей региона призывают соблюдать правила безопасности. При налипании мокрого снега быть осторожными на улице, обращать внимание на состояние ЛЭП, при обнаружении обрыва звонить в экстренные службы, обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями в СМИ.

В случае возникновения ЧС следует звонить на номера 01, 101 (с мобильного) на единый номер экстренных служб 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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