В Сочи 17 февраля ожидается снег, дождь и сильный ветер
Общество
16.02.2023 21:47
По прогнозу синоптиков, ночью 16 февраля и в течение дня 17 февраля в прибрежной части города-курорта будет идти снег и дождь.
Температура воздуха ночью опустится до -5 °C. На дорогах ночью и утром будет гололед. Порывы ветра достигнут 17 м/с. В предгорных районах Сочи будет идти снег и мокрый снег. Днем ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Температура воздуха в горах может опуститься до -9 °C.
Жителям и гостям курорта рекомендовали не выезжать в город на автомобилях без зимней резины, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Читайте также: в выходные дни в Краснодарский край вернутся сильные снегопады и дожди. В конце недели в европейскую часть страны придет новый ненастный вихрь. Он протянется от Ледовитого океана до Кавказских гор 18 февраля. В этой зоне снова начнутся снегопады.
Популярные новости
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Хирурги ККБ № 2 провели уникальную операцию по удалению камней в желчных протоках
- Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75