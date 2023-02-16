В Сочи 17 февраля ожидается снег, дождь и сильный ветер

По прогнозу синоптиков, ночью 16 февраля и в течение дня 17 февраля в прибрежной части города-курорта будет идти снег и дождь.

Температура воздуха ночью опустится до -5 °C. На дорогах ночью и утром будет гололед. Порывы ветра достигнут 17 м/с. В предгорных районах Сочи будет идти снег и мокрый снег. Днем ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Температура воздуха в горах может опуститься до -9 °C.

Жителям и гостям курорта рекомендовали не выезжать в город на автомобилях без зимней резины, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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