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В выходные дни в Краснодарский край вернутся сильные снегопады и дожди

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-vyhodnye-dni-ozhidayutsya-silnye-snegopady-i-dozhdi
В выходные дни в Краснодарский край вернутся сильные снегопады и дожди
Фото myanapa.ru

В южных регионах России уже третий день бушует штормовой циклон, которые смещается с северо-запада на юго-восток по европейской части страны.

По словам синоптиков, этот вихрь сохраняет большие запасы влаги. Усиление осадков ожидается 15 февраля в предгорьях Западного Кавказа, в том числе на территории Краснодарского края и Адыгеи.

В Сочи сохранятся снегопады. Специалисты прогнозируют, что за сутки на территории курорта может выпасть декадный объем осадков.

Циклон продолжает смещаться вглубь Евразии и начнет разрушаться уже с 16 февраля. При этом к берегам Черного моря придет гребень скандинавского циклона.

Погода на юге улучшится, но ненадолго. В конце этой недели в европейскую часть страны придет новый ненастный вихрь. Он протянется от Ледовитого океана до Кавказских гор 18 февраля. В этой зоне снова начнутся снегопады. Наиболее сильные осадки пройдут на юге Русской равнины и на крайнем западе. В южных регионах снег местами будет переходить в дожди, сообщает Центр погоды «Фобос».

Читайте также: в Краснодарском крае днем 15 февраля потеплело до +2 °C. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, снегопады и сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

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