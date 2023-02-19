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В Туапсинском районе подмыло опору моста в Ольгинке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-podmylo-oporu-mosta-v-olginke
В Туапсинском районе подмыло опору моста в Ольгинке
Фото "Туапсинские вести"

Ливнем подмыло опору моста в 3-м микрорайоне села Ольгинка. Движение по переправе ограничено. Водители могут использовать альтернативный аварийный проезд по грунтовой дороге.

Приступить к восстановлению опоры моста планируют после снижения уровня воды в реке Кабак.

Кроме того, в поселке Новомихайловском Туапсинского района затопило подвал средней школы № 30 и стадион «Олимп».

«Ситуацию обильного ливня, шедшего всю ночь, усугубило и таяние снега. Вода в реках превысила критический уровень, несколько раз за ночь запускали оповещения населения о возможной ЧС», — прокомментировал глава Новомихайловского сельского поселения Андрей Орлов.

Коммунальная инфраструктура не пострадала, электроэнергия, тепло и вода в поселении подаются в обычном режиме, пишет газета «Туапсинские вести».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за сутки в Туапсинском районе выпал 91 мм осадков. Несмотря на опасный уровень воды реки из берегов не выходили.

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