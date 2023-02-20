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В горах Сочи возле санно-бобслейной трассы сошла большая лавина. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-sanno-bobslejnuyu-trassu-soshla-bolshaya-lavina-video
В горах Сочи возле санно-бобслейной трассы сошла большая лавина. Видео
Фото t.me/love_sochi

Это произошло днем 20 февраля в поселке Красная Поляна на территории одного из горнолыжных курортов.

Очевидцы сняли сход лавины на камеру и выложили в соцсети. На кадрах видно, как снежная масса сходит по склону, унося за собой крупную металлическую конструкцию с проводами.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что сошедшая в Красной Поляне лавина задела снежную пушку и оградительную сетку. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники горнолыжного курорта самостоятельно справляются с последствиями схода лавины. Помощь спасателей не потребовалась.

«На технической дороге, в районе санно-бобслейной трассы, сегодня был зафиксирован сход лавины. В результате этой чрезвычайной ситуации пострадали некоторые коммуникационные сети поставщиков, обеспечивающие Горную Олимпийскую деревню», — сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 18:00 20 февраля до 18:00 22 февраля в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1 тыс. м ожидается сход лавин. Спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду и снегопад. Находясь в горной местности, необходимо следить за изменением погоды.

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