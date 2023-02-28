Пострадавших при крушении сухогруза Seamark моряков выписали из больницы в Новороссийске

Грузовое судно Seamark переломилось пополам в шторм 21 февраля в районе Кабардинки. В результате 10 членов экипажа были госпитализированы, еще один человек погиб.

Все члены экипажа затонувшего корабля — граждане РФ. Пострадавших моряков выписали из Городской больницы № 1 Новороссийска 28 февраля.

«Всем членам экипажа, доставленным в ГБУЗ «Городская больница № 1 города Новороссийска», оказана медицинская помощь. На сегодняшний день все члены экипажа сухогруза Seamark выписаны», — цитирует сообщение пресс-службы больницы ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз потерпел крушение на удалении 1-1,5 миль от берега. Seamark перевозил 3,5 тыс. т мраморной крошки. На борту находились 11 членов экипажа. При крушении судна погиб второй помощник капитана. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело. В мэрии Геленджика 21 февраля заявили, что угрозы окружающей среде нет. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура взяла под контроль соблюдение требований природоохранного законодательства на месте крушения судна Seaмark, чтобы не допустить разлива дизтоплива в акватории моря. На месте крушения сухогруза 22 февраля обнаружили разрозненные пятна нефтепродуктов. Их обработали сорбентом.