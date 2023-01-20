СК начал проверку по факту пожара в многоэтажке в Сочи

Пожар, полностью уничтоживший мансардный этаж шестиэтажного дома на улице Тимирязевской, произошел в ночь на 20 января. При пожаре никто не пострадал.

По поручению руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова следственный отдел по Центральному району Сочи незамедлительно организовал процессуальную проверку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину и очаг возгорания. Будет дана оценка действиям должностных лиц, которые должны были контролировать строительство дома и ввод его в эксплуатацию.

Также следователи проверят действия контролирующих органов, в том числе направленные на проверку пожарной безопасности. На основании результатов примут процессуальное решение. Ход и результаты проверки находятся под контролем главы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре на улице Тимирязева поступило в МЧС 19 января в 21:39. Площадь пожара составила 120 кв. м. Возгорание было локализовано на площади 210 кв. м. Полностью потушили пожар к 1:00 20 января. Из горящего дома эвакуировали 140 человек. Власти Сочи организовали пункт размещения для жильцов сгоревших квартир. В ПВР сейчас находятся восемь человек. Сообщается, что еще на стадии строительства администрация Сочи обращалась в суд с требованием о сносе этого дома как самовольно возведенного объекта. Прокуратура начала проверку по факту пожара.