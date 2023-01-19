Пожар в жилой многоэтажке в Сочи полностью потушили за 3,5 часа
Мансарда шестиэтажного многоквартирного дома на улице Тимирязева в Сочи загорелась 19 января около 21:30. Потушить ее пожарным удалось только ночью к 1:00.
Итоговая площадь пожара составила 210 кв. м. Выгорела практически вся мансарда и кровля дома.
По сообщениям очевидцев, тушение осложняла хаотичная застройка, припаркованные машины и отсутствие воды в гидрантах. Местные жители говорят, что пожарные дважды ездили за водой.
«В 00:56 ликвидация пожара. Было эвакуировано 140 человек, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
К тушению пожара привлекли 31 человека личного состава и 8 единиц техники.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Тимирязева в Сочи поступило в МЧС в 21:39. Пожарные прибыли на место ЧП через 10 минут.
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