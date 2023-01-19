Пепел летает по всей округе: пожар в жилой многоэтажке в Сочи распространился на 210 кв. метров
Происшествия
19.01.2023 23:22
Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Тимирязева поступило в МЧС 19 января в 21:39. По словам очевидцев, загорелись квартиры на последнем этаже.
По прибытии пожарных к месту ЧП установлено, что загорелась мансарда. Площадь пожара составила 120 кв. м, огонь распространялся. Через час удалось локализовать возгорание на площади 210 кв. м. По словам местных жителей, пепел летает по всей территории района.
Спасатели провели эвакуацию жильцов, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожарные провели разведку двумя звеньями газодымозащитной службы. К ликвидации пожара в Сочи привлекли 17 человек личного состава и 6 единиц техники.
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