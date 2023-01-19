Власти Сочи организовали пункт размещения для оставшихся без крова из-за пожара в многоэтажке

Пожар в деревянной мансарде шестиэтажного жилого дома на улице Тимирязева произошел вечером 19 января.

По поручению мэра Сочи на месте пожара работает выездной оперативный штаб. Его возглавил заместитель главы города Вадим Снегирев.

«Нуждающимся предложен пункт временного размещения в Центральном районе. Людям окажут все необходимое содействие», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

В мэрии подтвердили информацию о том, что тушение пожара осложняли плотно припаркованные автомобили в узких проездах между домами. Машины отгоняли сами собственники при участии сотрудников полиции.

Сейчас угрозы соседним домам нет. После проливки конструкций начнется разбор завалов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на улице Тимирязева в Сочи удалось потушить только за 3,5 часа. По сообщениям очевидцев, тушение осложняла хаотичная застройка, припаркованные машины и отсутствие воды в гидрантах.

Было эвакуировано 140 человек. Предварительно, погибших и пострадавших при пожаре нет.