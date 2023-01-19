В Сочи загорелась квартира в мансарде многоэтажного жилого дома

Пожар в многоквартирном доме на улице Тимирязева произошел вечером 19 января. По словам очевидцев, загорелись кровля и квартира на последнем этаже дома.

На место ЧП в 21:49 прибыли спасатели. Установлено, что произошло возгорание квартиры на мансардном этаже. Площадь возгорания составила 120 кв. м.

Пожарные провели разведку двумя звеньями газодымозащитной службы. Из дома эвакуировали жителей. К ликвидации пожара привлекли 17 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: крыша трехэтажного дома загорелась в Сочи.