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В Сочи загорелась квартира в мансарде многоэтажного жилого дома

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zagorelas-kvartira-na-mansarde-mnogoetazhnogo-doma
В Сочи загорелась квартира в мансарде многоэтажного жилого дома
Фото t.me/chp_sochi

Пожар в многоквартирном доме на улице Тимирязева произошел вечером 19 января. По словам очевидцев, загорелись кровля и квартира на последнем этаже дома.

На место ЧП в 21:49 прибыли спасатели. Установлено, что произошло возгорание квартиры на мансардном этаже. Площадь возгорания составила 120 кв. м.

Пожарные провели разведку двумя звеньями газодымозащитной службы. Из дома эвакуировали жителей. К ликвидации пожара привлекли 17 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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