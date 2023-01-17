Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Крыша трехэтажного дома загорелась в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krysha-trehetazhnogo-doma-zagorelas-v-sochi
Видео t.me/chp_sochi

Сообщение о пожаре в доме на улице Политехнической поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 17 января в 15:28.

Пожарные подразделения в 15:38 прибыли на место и установили, что горит кровля трехэтажного жилого дома на площади 120 кв. м. В 16:16 пожар локализовали на площади 160 кв. м, в 16:36 ликвидировали открытое горение. При тушении пожара эвакуировали пять человек, пострадавших нет.

На месте работают 15 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Усть-Лабинском районе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов
В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов
Медведев посоветовал премьеру Японии сделать сеппуку после совместного заявления с Байденом по ядерному оружию
Медведев посоветовал премьеру Японии сделать сеппуку после совместного заявления с Байденом по ядерному оружию
Краснодар, Мерседес, Играмидин: в ЗАГСе назвали самые необычные имена новорожденных кубанцев в 2022 году
Краснодар, Мерседес, Играмидин: в ЗАГСе назвали самые необычные имена новорожденных кубанцев в 2022 году
Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком в Темрюкском районе
Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком в Темрюкском районе
Что известно об авиакатастрофе в Непале, в которой погибли 72 человека, в том числе четверо россиян
Что известно об авиакатастрофе в Непале, в которой погибли 72 человека, в том числе четверо россиян
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Самая короткая линия — прямая: размышления о разговоре Кондратьева с земляками
  2. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  3. В горах Сочи ожидается сход лавин
  4. Четыре секции нового моста в районе «Ривьеры» установили в Сочи
  5. «Заповедный объектив»: Кавказский заповедник приглашает принять участие в фотоконкурсе
  6. Мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях