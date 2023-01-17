Крыша трехэтажного дома загорелась в Сочи

Сообщение о пожаре в доме на улице Политехнической поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 17 января в 15:28.

Пожарные подразделения в 15:38 прибыли на место и установили, что горит кровля трехэтажного жилого дома на площади 120 кв. м. В 16:16 пожар локализовали на площади 160 кв. м, в 16:36 ликвидировали открытое горение. При тушении пожара эвакуировали пять человек, пострадавших нет.

На месте работают 15 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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