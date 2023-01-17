Крыша трехэтажного дома загорелась в Сочи
Происшествия
17.01.2023 16:20
Сообщение о пожаре в доме на улице Политехнической поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 17 января в 15:28.
Пожарные подразделения в 15:38 прибыли на место и установили, что горит кровля трехэтажного жилого дома на площади 120 кв. м. В 16:16 пожар локализовали на площади 160 кв. м, в 16:36 ликвидировали открытое горение. При тушении пожара эвакуировали пять человек, пострадавших нет.
На месте работают 15 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Усть-Лабинском районе.
Популярные новости
- Самая короткая линия — прямая: размышления о разговоре Кондратьева с земляками
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- В горах Сочи ожидается сход лавин
- Четыре секции нового моста в районе «Ривьеры» установили в Сочи
- «Заповедный объектив»: Кавказский заповедник приглашает принять участие в фотоконкурсе
- Мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском