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Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Усть-Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mat-i-syn-pogibli-pri-pozhare-v-chastnom-dome-v-ust-labinskom-rajone
Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Усть-Лабинском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Трагедия произошла утром 15 января в одном из частных домов в станице Воронежской.

Информация о возгорании поступила диспетчеру Усть-Лабинского ПСГ в 7:50. На место выехали восемь спасателей и две пожарные машины. Они установили, что в доме произошел пожар площадью 60 кв. м. Его полностью ликвидировали в 8:18.

При пожаре погибли 74-летняя женщина и ее 49-летний сын. Предварительно, их дом загорелся из-за неосторожности при курении.

Всего с начала года в Усть-Лабинском районе произошло девять пожаров, в которых два человека погибли и один получил травмы, пишет газета «Сельская новь».

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