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Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-pogibla-pri-pozhare-v-chastnom-dome-v-tuapsinskom-rajone
Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в Туапсинском районе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Пожар произошел 12 января около 7:00 в частном доме на улице Заречной в селе Индюк.

Возгорание заметили соседи. Они вызвали пожарных. После локализации пожара, спасатели обнаружили в доме останки 70-летней хозяйки. Предварительная причина пожара — неисправность бытового электрического обогревающего устройства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователи проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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