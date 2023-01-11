В Кропоткине из-за пожара в бане эвакуировали 15 человек
Происшествия
11.01.2023 16:12
Возгорание в бане произошло 11 января в 13:26 на улице Базарной.
Прибывшие на место пожарные обнаружили сильное задымление внутри помещения бани. На тушение парилки подали три пожарных ствола, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В 13:41 возгорание локализовали на площади 15 кв. м. В 13:52 пожар полностью потушили. При ликвидации возгорания из соседних зданий эвакуировали 15 человек.
В результате происшествия никто не пострадал. На месте пожара работали 17 спасателей и 4 единицы техники.
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