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В Новокубанске рано утром загорелось здание УФСИН

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novokubanske-nochyu-zagorelos-zdanie-ufsin
В Новокубанске рано утром загорелось здание УФСИН
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Возгорание произошло рано утром 9 января в одноэтажном здании филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН на улице Кооперативной.

«Пожар был. Причины пока не ясны. Их установит МЧС», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что пока не могут назвать ущерб, причиненный новокубанскому филиалу в результате пожара.

Информация о возгорании в здании на улице Кооперативной поступило диспетчеру Новокубанского ПСГ в 4:16. Пожарные прибыли на место через 12 минут. Площадь пожара составила 8 кв. метров.

Возгорание в здании УФСИН полностью ликвидировали в 4:27. В результате происшествия никто не пострадал. На месте пожара работали 10 спасателей и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: семья осталась без дома из-за пожара в Динском районе. Возгорание произошло 9 января рано утром в одном из домов в поселке Украинском.

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