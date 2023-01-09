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Семья осталась без дома из-за пожара в Динском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/semya-ostalas-bez-doma-iz-za-pozhara-v-dinskom-rajone
Семья осталась без дома из-за пожара в Динском районе
Фото газеты "РВС"

Возгорание произошло 9 января рано утром в одном из домов в поселке Украинском.

Информация о пожаре поступила спасателям в 4:39. Пожарные прибыли на место через 19 минут и за 25 минут полностью ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 28 кв. м.

В результате пожара дом полностью сгорел. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки. Семья из четырех человек осталась без крыши над головой. Сейчас люди находятся у дочери, проживающей в станице Пластуновской в съемной квартире, пишет газета «РВС».

Жильцы сгоревшего дома в поселке Украинском нуждаются в теплых вещах. Более подробную информацию о помощи для них можно узнать по ссылке.

Читайте также: ребенок погиб при пожаре в частном доме в Краснодарском крае. Сообщение о возгорании в частном доме в Хадыженске поступило на пульт диспетчера 8 января около 13:00.

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