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Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rebenok-pogib-pri-pozhare-v-chastnom-dome-v-krasnodarskom-krae
Фото t.me/apsmiru

Сообщение о возгорании в частном доме в Хадыженске поступило на пульт диспетчера 8 января около 13:00.

К приезду пожарных в доме было сильное задымление. После локализации огня в помещении обнаружили тело 8-летнего ребенка. В момент пожара взрослых дома не было.

Возгорание потушили, поврежденные огнем конструкции дома разобрали. Место пожара пролили водой. Причину возникновения пожара устанавливают, сообщает газета «Апшеронский рабочий» в Telegram.

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