Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Краснодарском крае
Происшествия
09.01.2023 07:26
Сообщение о возгорании в частном доме в Хадыженске поступило на пульт диспетчера 8 января около 13:00.
К приезду пожарных в доме было сильное задымление. После локализации огня в помещении обнаружили тело 8-летнего ребенка. В момент пожара взрослых дома не было.
Возгорание потушили, поврежденные огнем конструкции дома разобрали. Место пожара пролили водой. Причину возникновения пожара устанавливают, сообщает газета «Апшеронский рабочий» в Telegram.
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