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При пожаре в дачном домике в Краснодаре погибла пожилая женщина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-pozhare-v-dachnom-domike-v-krasnodare-pogibla-pozhilaya-zhenshhina
При пожаре в дачном домике в Краснодаре погибла пожилая женщина
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Возгорание произошло утром 27 декабря в одном из домов на улице Виноградной в СНТ «Весна» в хуторе Черников.

При тушении пожара в доме спасатели обнаружили тело 62-летней женщины. По данному факту СО по Прикубанскому округу проводится доследственная проверка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев происшествия. Назначили проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз.

Предварительно, пожар в дачном домике произошел из-за короткого замыкания электропроводки. По результатам проверки примут законное процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», площадь возгорания в доме, где погибла женщина, составила 60 кв. метров. Пожар потушили менее чем за час.

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