При пожаре в дачном домике в Краснодаре погибла пожилая женщина

Возгорание произошло утром 27 декабря в одном из домов на улице Виноградной в СНТ «Весна» в хуторе Черников.

При тушении пожара в доме спасатели обнаружили тело 62-летней женщины. По данному факту СО по Прикубанскому округу проводится доследственная проверка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев происшествия. Назначили проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз.

Предварительно, пожар в дачном домике произошел из-за короткого замыкания электропроводки. По результатам проверки примут законное процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», площадь возгорания в доме, где погибла женщина, составила 60 кв. метров. Пожар потушили менее чем за час.