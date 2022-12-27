При пожаре в дачном поселке под Краснодаром погиб человек
Происшествия
27.12.2022 16:26
Сообщеие о возгорании в одном из домов на улице Виноградной в СНТ «Весна» в хуторе Черников поступило диспетчеру 27 декабря в 6:26.
На место прибыли пожарные расчеты. Спасатели установили, что горит одноэтажный жилой дом. В 7:20 огонь потушили. Площадь возгорания составила 60 кв. м.
При пожаре погиб один человек. Его личность и причина возникновения возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По факту произошедшего проводится проверка.
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