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При пожаре в дачном поселке под Краснодаром погиб человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chelovek-pogib-pri-pozhare-v-dachnom-poselke-pod-krasnodarom
При пожаре в дачном поселке под Краснодаром погиб человек
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сообщеие о возгорании в одном из домов на улице Виноградной в СНТ «Весна» в хуторе Черников поступило диспетчеру 27 декабря в 6:26.

На место прибыли пожарные расчеты. Спасатели установили, что горит одноэтажный жилой дом. В 7:20 огонь потушили. Площадь возгорания составила 60 кв. м.

При пожаре погиб один человек. Его личность и причина возникновения возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего проводится проверка.

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