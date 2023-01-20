Восемь жильцов сгоревших квартир дома на улице Тимирязева в Сочи находятся в ПВР

Пожар на мансардном этаже шестиэтажного дома на улице Тимирязева, 52/7 произошел в ночь на 20 января.

Всего в пострадавшем доме 70 квартир, в них живут до 200 человек. Пожар полностью уничтожил 6 этаж, где находились 10 квартир, и проживали 25 человек.

В настоящее время дом отключили от коммуникаций. Всем жителям было предложено остаться в пунктах временного размещения. Согласились восемь человек. Они находятся в ЖК «Лесное» на улице Транспортной. Их обеспечили горячим питанием и всем необходимым. Остальные жильцы сгоревших квартир временно поселились у родственников и знакомых.

Сообщается, что еще на стадии строительства в 2011 году администрация Сочи обратилась в Центральный районный суд с требованием о сносе этого дома как самовольно возведенного объекта. Суд удовлетворил требование, но застройщик подал апелляцию. Краснодарский краевой суд отказал в сносе дома. В 2013 году застройщик подал иск в Центральный районный суд о признании за ним права собственности на этот дом. Требование удовлетворили, и дом заселили, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в мансардном этаже дома на улице Тимирязева поступило в МЧС 19 января в 21:39. Площадь пожара составила 120 кв. м. Через час возгорание локализовали на площади 210 кв. м. Полностью потушили пожар к 1:00 20 января. Из горящего дома эвакуировали 140 человек, погибших и пострадавших нет. Власти Сочи организовали пункт размещения для жильцов сгоревших квартир. Прокуратура начала проверку по факту пожара.