Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоэтажке в Сочи
Крупный пожар в мансардном этаже жилой шестиэтажки на улице Тимирязева произошел в ночь на 20 января.
В результате огонь полностью уничтожил 6 этаж, на котором располагалось 10 квартир.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований закона, в первую очередь правил противопожарной безопасности. Кроме того, поставлены на контроль ход и результаты доследственной проверки», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Сообщается также, что дом был построен в 2013 году и введен в эксплуатацию по судебному решению.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в доме на улице Тимирязева поступило в МЧС 19 января в 21:39. Площадь пожара составила 120 кв. м, огонь распространялся. Через час удалось локализовать возгорание на площади 210 кв. м. Полностью потушили пожар за 3,5 часа. Было эвакуировано 140 человек, погибших и пострадавших нет. Власти Сочи организовали пункт размещения для жильцов сгоревших квартир.
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