Синдром вахтера: что это такое и как его побороть

«Синдром вахтера» — это диагноз, несмотря на то, что официальная медицина его не признает. Тем не менее с этим ярким социально-психологическим явлением мы сталкиваемся регулярно. Он знакомо почти каждому человеку живущему в постсоветском пространстве. Бороться с ним бессмысленно, а вот разобраться, что это такое, почему он возникает и как с ним жить — стоит.

По крайней мере для того, чтобы сохранить свои нервы и здравый рассудок.

Я здесь власть

«Синдром вахтера» — самая приличная метафора для модели поведения человека, наделенного минимальной и временной властью, злоупотребляющего своими полномочиями.

Среди консьержей, охранников на проходной, паспортисток и прочих канцелярских служащих встречаются в основном адекватные приветливые люди. Но есть и такие, кто, раздувшись от чувства собственной важности, старательно демонстрирует презрение к окружающим, преисполнен высокомерия и строгости не отличимой от грубости. Именно они, что-то там запрещают, требуют, угрожают, создают искусственные препятствия для других людей, наслаждаясь чувством контроля. Их поведение можно охарактеризовать, как несоответствие уровня власти и масштаба ее применения.

Симптомы синдрома

Грубость и хамство, раздраженный или презрительный тон — стандартная манера общения человека, зараженного синдромом вахтера.

Требования соблюдать несуществующие, придуманные им самим правила и бессмысленные запреты, все эти «Вы в какую квартиру?», «Нельзя ходить по помытому» и тому подобное — еще одна характерная черта «стражей порядка».

Любая просьба воспринимается «ответственным за порядок», как личное оскорбление. Просьбы помочь, подсказать, что либо объяснить, либо игнорируются (мы не достойны того, чтобы на нас тратили драгоценное время) либо встречают отказ: «Это не моя работа!».

А еще, все посягнувшие на охраняемую территорию — изначально подозрительные типы. Они потенциальные нарушители, мошенники, злоумышленники или враги установленного порядка. Основная задача «шишки на ровном месте» наделенной полномочиями вахтера — получить удовольствие от власти. А для это нужно «не пускать». В крайнем случае, пустив, отчитать, и заставить подчиниться абсурдным требованиям.

Откуда корни растут

«Синдром вахтера» легко заработать человеку с большими амбициями и низким социальным статусом. Человек может быть склонен к авторитарности и недоверию, а возможности реализовать свой потенциал в силу разных причин нет. Вот и дает ему такая работа легальный способ компенсировать свою ущемленность.

Зарплата у него маленькая, к новым условиям современной жизни он полноценно адаптироваться не смог, а здесь, хоть микро, но власть и возможность «дать всем почувствовать свое место». В пределах подъезда, проходной или авто парковки. И все это помножено на безнаказанность: вахтеры и охранники редко несут реальную ответственность за свою грубость, видимого вреда здоровью граждан не причиняют, к такой модели поведения в нашей стране все привыкли. Так что поводов и стимула меняться у вахтера просто нет.

Бороться и искать

Те, кто не раз сталкивался с «синдромом вахтера» уже выработали тактику своего поведения. Новичкам стоит прислушаться к нескольким советам.

Во-первых, нужно быть спокойным и уверенным. На вопрос «Куда?» отвечать «Туда!». Главное делать это вежливо и терпеливо.

Во-вторых, не вступать в споры. Наша цель не победить и доказать свою правоту, а добиться своей цели. Грубить в ответ не нужно. Это только прибавит охраннику сил и уверенности. А ваши позиции ослабнут — и моральная и правовая.

Помните, что неприступный страж вас провоцирует. Не поддавайтесь на провокацию. Сохраняйте нейтральный, вежливый тон. Здоровайтесь максимально приветливо. Это иногда обезоруживает. А такие обороты, как «будьте добры», «спасибо», «я вас прошу», в силу своей простоты и неожиданности просто выбивают почву из-под ног.

И, дайте человеку убедиться в его значимости. Фразы: «Я понимаю, какая у вас важная работа», «Вы один, а нас таких много», ничего вам не стоят, а конфликт могут предотвратить или снизить его уровень, если конфронтация уже началась.

Ничего личного

Если не удалось сломить непреступную оборону без боя, и «нельзя», возникшее перед вами несокрушимо, задавайте уточняющие вопросы.

Только не нужно спрашивать: «Почему?». В ответ вы рискуете услышать хамское «Потому» и невольно ввяжетесь в перепалку.

Вопросы должны быть максимально конкретные: «А с чем это связано?», «Пожалуйста, покажите мне правила, где это прописано». Самая мощная фраза: «Дайте мне, пожалуйста, письменный отказ с указанием вашей должности, ФИО и обоснованием причины». Это уже переводит бестолковый разговор в письменную плоскость и в большинстве случаев ломает сопротивление на этом этапе. Мало кто хочет писать официальные бумаги и нести за это ответственность.

Если это не помогло, попросите позвать старшего: начальника смены, руководителя, самого главного вахтера. Сообщите, но только спокойно, что вы хотели бы решить свой вопрос с тем, у кого больше полномочий. Угрозы — самый последний аргумент. Тем более те, которые вы не в силах или просто не собираетесь выполнять.

А вот сообщить о том, что будете писать жалобу — можно. Если вы будете ее писать. Узнайте название управляющей компании, государственной или бизнес структуры, которые представляет охранник. Жалобу можно начать подавать прямо в его присутствии через интернет. Современные технологии это позволяют. Это может решить проблему на месте, но может и не решить. Как повезет. Поэтому не забывайте о других способах преодоления препятствий.

Обходной маневр

Иногда проще не идти на пролом, а обойти препятствие. Позвоните человеку, к кому вы идете, чтобы он вас встретил. Найдите другой вход или приходите в другое время. Все зависит от того, стоит ли ваша цель потраченных сил и нервов.

Чего делать нельзя

Грубить в ответ — значит опускаться до уровня грубияна и бороться не с ним, а за его место под солнцем. Да и дело это бессмысленное. Опыта у вахтера в таких вопросах больше. Он просто вас им задавит.

Пытаться подкупить неподкупного стража. Необязательно деньгами. Бывает, что шоколадки достаточно. Тут как повезет. Или разразится скандал с обвинениями «дачи взятки ответственному лицу», либо человек укрепится в мысли, что его власть — товар и ваши меркантильные отношения станут привычкой. Может быть в следующий раз от вас потребуют заплатить дороже.

Угрожать физической расправой. Это уже уголовщина и полностью переводит вас из категории «правый» в категорию «агрессор».

Скандалить и кричать. Это можно делать только если вам себя не жаль, а вахтеру вы хотите доставить удовольствие. Для него скандал — это долгожданный спектакль. Он в нем сценарист, главный режиссер и актер.

Цените свое время и нервы. Не стоит тратить энергию на мелкие конфликты из-за пустяков. Это нерационально. Бороться с «синдромом вахтера» нужно не эмоциями, а знанием своих прав. Быть готовым эти права отстаивать. Разумеется, только цивилизованными методами.

