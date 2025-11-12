Водитель «Приоры» погиб в ДТП с двумя грузовиками в Туапсинском округе

Смертельная авария произошла 11 ноября около 15:10 на трассе М-4 «Дон» на территории Туапсинского муниципального округа.

По предварительным данным, 21-летний парень за рулем автомобиля марки «Лада Приора» двигался со стороны Краснодара в сторону Новороссийска. При обгоне двигавшегося впереди грузовика молодой человек превысил скорость. Машину занесло.

В результате она врезалась в двигавшийся навстречу грузовик марки Hyundai. После столкновения отечественная легковушка продолжила движение и столкнулась с грузовиком Volvo, который двигался в попутном направлении, а затем врезалась в дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада приора» погиб. Обстоятельства аварии уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

