Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Красноармейском районе

Авария, в которой погиб 42-летний житель Краснодара, произошла 10 ноября около 19:05 вблизи станицы Новомышастовской.

По предварительным данным, мужчина за рулем мотоцикла Yamaha двигался со стороны Краснодара в сторону Славянска-на-Кубани. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди автомобиль Chevrolet.

В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Установлено, что мужчина управлял мотоциклом, не имея водительского удостоверения, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

