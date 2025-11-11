Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Красноармейском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-pogib-v-dtp-s-inomarkoj-v-krasnoarmejskom-rajone
Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Красноармейском районе
Фото t.me/mvd_23

Авария, в которой погиб 42-летний житель Краснодара, произошла 10 ноября около 19:05 вблизи станицы Новомышастовской.

По предварительным данным, мужчина за рулем мотоцикла Yamaha двигался со стороны Краснодара в сторону Славянска-на-Кубани. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди автомобиль Chevrolet.

В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Установлено, что мужчина управлял мотоциклом, не имея водительского удостоверения, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: в Армавире иномарка насмерть сбила 12-летнего мальчика на пешеходном переходе. Авария, в которой погиб подросток, произошла 10 ноября около 19:48. По предварительным данным, 27-летний местный житель за рулем Hyundai Solaris сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях